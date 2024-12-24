Москва, 24 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы сохранится в Москве и Московской области до конца декабря. Об этом 24 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Погода в Москве тёплая, это наиболее ёмкая характеристика. По-прежнему воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

По словам синоптика, при этом будут наблюдаться небольшие температурные колебания, а самая тёплая погода ожидается 24 и 25 декабря, когда температура воздуха будет находиться около 0 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы.

Вильфанд уточнил, что 26 декабря в столичном регионе прогнозируется небольшое изменение циркуляции и небольшое понижение температуры. В ночь на 26 и 27 сентября в Москве ожидается -2… -4 градуса, по области — до -6 градусов, а дневное время 0… — 2 градуса, что выше нормальных значений примерно на 3-4 градуса.

«Затем опять начинается период небольшого повышения температуры, в субботу, воскресенье и в понедельник всё-таки днём будет оттепельная погода: — 3…+ 2 градуса, ночные температуры тоже от 0… до -5 [градусов]», — отметил он.

Синоптик добавил, что в ожидающейся 31 декабря погоде «есть загадка», однако точно можно сказать, что Новый год не будет холодным.

«Будет ли оттепельная погода или нет? В этом вопрос», — заметил Вильфанд, напомнив, что нормальная среднесуточная температура воздуха для 31 декабря в столичном регионе составляет -5,7 градусов, а ночная температура должна быть около -8… — 10 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря энергосистема Москвы и Московской области превысила исторический максимум потребления мощности. Это было зафиксировано в 17:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -12,5 градуса.

Вильфанд 18 декабря предупредил об аномальных морозах, которые придут в Московскую область. Прогноз синоптика тогда подтвердился, и температура воздуха опустилась на уровень минус 15 — 21 градуса.