Москва, 25 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Стартовавшая с космодрома Байконур ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на околоземную орбиту спутник высокодетальной съёмки Земли «Ресурс-П» №5. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба госкопорации «Роскосмос».

Кадр из видео

Отмечается, что ракета «Союз-2.1б» с этим спутником на борту стартовала с Байконура в 10:45 мск.

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты — штатно», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

По данным пресс-службы, этот запуск стал 2000-м для ракет семейства Р-7.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря «Роскосмос» рассекретил и опубликовал данные проекта межпланетных станций «Вега» к 40-летию с момента их запуска. Эта программа была создана в 1980-х годах для исследований Венеры и кометы Галлея.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря заявил, что провалы в развитии российской орбитальной спутниковой группировки недопустимы. Глава государства подчеркнул, что обеспечение телекоммуникации в стране должно быть надёжным.