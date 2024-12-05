Москва, 5 декабря, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Провалы в развитии орбитальной спутниковой группировки недопустимы, обеспечение телекоммуникации должно быть надёжным. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 декабря во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

РИА Новости/Сергей Мамонтов

«Космос — отдельная тема… Я сейчас, прежде всего, имею в виду группировку для обеспечения связи и телерадиовещания. Здесь провалов допустить нельзя ни в коем случае», — подчеркнул президент.

Он добавил, что необходимо обеспечить сохранение орбитально-частотного ресурса для стабильной работы связи и телерадиовещания. Это базовые вещи, здесь ничего нельзя упустить, отметил глава государства, обращаясь к правительству.

Как сообщало ИА Регнум, в августе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «Роскосмосу» предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов и наладить конвейерный выпуск спутников — до 250 единиц в год. Он пояснил, что совместно с заинтересованными ведомствами был подготовлен нацпроект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, призванный повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически по всей территории РФ. Для решения этой задачи будет кратно наращиваться отечественная спутниковая группировка, на её развитие направят 116 млрд рублей, отметил глава государства.

Госкорпорация «Роскосмос» должна оказывать платные космические услуги, тогда сформируется рынок таких услуг, заявил президент 20 ноября на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Кремле.