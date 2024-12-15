Москва, 15 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» рассекретила и опубликовала данные проекта межпланетных станций «Вега» к 40-летию их запуска. Программу разработали для исследований Венеры и кометы Галлея. 15 декабря 1984 года с космодрома Байконур запустили станцию «Вега-1», а через шесть дней «Вега-2».

(сс) Daderot Межпланетная станция «Вега»

«Запуск двух одинаковых аппаратов был необходим не только для повышения общей надёжности выполнения экспедиционной задачи, но и для проведения контактных исследований поверхности Венеры в двух различных районах планеты, а также для изучения кометы Галлея при различном её удалении от Солнца», — говорится в материале на сайте корпорации.

СССР в рамках проекта первым в мире применил в космических исследованиях аэростатные зонды. Они в ходе автономного полёта над Венерой на высоте 53–55 км производили метеорологические измерения и передавали полученные данные на Землю. 29 июня обе станции скорректировали траектории и отправились к комете Галлея, которая приближается к Солнцу раз в 75–76 лет.

«Вега-1» и «Вега-2» сблизились с ядром кометы соответственно 6 и 9 марта. Они определили размеры и строение ядра, его температуру, изучили служебный слой. Всё это делалось на скорости 80 км/с.

Благодаря исследованию впервые были получены снимка ядра кометы Галлея. Для этого потребовалось разработать аппараты повышенной живучести. У станций проекта «Вега» была установлена броня из двухслойных, а в некоторых местах — и трёхслойных экранов.

Аппараты также приняли участие в совместном с Европейским космическим агентством проекте «Лоцман». Последний сеанс связи с «Вегой-1» был 30 января 1987 года, с «Вегой-2» — 24 марта 1987 года.

«Проект «Вега» стал триумфом отечественной науки и международного сотрудничества в космических исследованиях. В этом проекте было достигнуто множество научных и технических прорывов», — отметил «Роскосмос».

Среди опубликованных документов описания космических аппаратов, их программы исследований, технические задания и отчёты о результатах испытаний.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в апреле заявил, что без космических технологий в современном мире невозможно эффективно решить ни одной задачи, в том числе в вопросах обороноспособности страны, создания лекарств и новых материалов, а также логистики. Россия уделяет и будет уделять этому большое внимание.

В ноябре генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту, как идёт разработка национального проекта «Развитие космической деятельности». Документ определит развитие российской космонавтики до 2030 года и с перспективой — до 2036-го. Глава компании отметил особую роль космоса в экономике, обороноспособности и развитии всех отраслей промышленности.