Вашингтон, 25 декабря, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Ракетный крейсер Военно-морских сил (ВМС) США USS Gettysburg, по ошибке сбивший американский истребитель F/A-18, чуть не сбил ошибочным огнём ещё один американский самолёт над Красным морем. Об этом 24 декабря сообщил телеканал Fox News.

Dodmedia.osd.mil Истребители F-18 Super Hornet

Как пояснил осведомлённый источник, самолёт F/A-18 Super Hornet следовал в нескольких милях позади сбитого Hornet и вынужденно начал выполнять манёвры уклонения после того, как с крейсера USS Gettysburg выпустили ракету класса «земля — воздух», нацеленную на самолёт. Ракета прошла примерно в 30 метрах от самолёта, который в этот момент заходил на посадку на борт авианосца Harry S. Truman.

Ситуация спровоцировала возмущение в рядах пилотов ВМС США, которые начали выражать сомнения в достаточной подготовке экипажа USS Gettysburg для развёртывания в сложном регионе.

Оба инцидента расследуются, военные проверяют, отключил ли USS Gettysburg систему наведения на ракетах.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что под дружественный огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца «Гарри Трумэн» во время атаки по объектам хуситов в Йемене. Огонь был выпущен ракетным крейсером USS Gettysburg. Оба пилота катапультировались и были найдены живыми, только один из них получил незначительные травмы. Было открыто расследование инцидента, отметило командование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит 22 декабря по ошибке огнём своих же коллег над Красным морем. Пилоты успели катапультироваться и выжили. Отмечается, что перед этим самолёты наносили авиаудары по объектам хуситов.

При этом военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что истребитель F/A-18 был сбит из-за атаки со стороны мятежников из йеменского движения «Ансар Аллах».