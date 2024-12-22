Сана, 22 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Американский палубный истребитель F/A-18 был сбит над Красным морем из-за атаки со стороны мятежников из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом 22 декабря в эфире телеканала Al Masirah сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Mass Communication Specialist 3r/Global Look Press

По его словам, операция мятежников привела к тому, что самолёт F/A-18 был сбит «при попытке эсминцев противодействовать» запуску ракет и беспилотников из Йемена.

Военный представитель хуситов также заявил, что мятежники нанесли 21 декабря удары по авианосной группе США USS Harry S. Truman в Красном море. Они применили восемь крылатых ракет и 17 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооружённых сил США написало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит 22 декабря по ошибке огнём своих же коллег над Красным морем. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

Уточняется, что огонь открыл крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman. По мнению издания, инцидент со сбитым истребителем подчёркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря. Перед этим самолёты наносили авиаудары по объектам хуситов.

Хуситы 1 декабря заявили, что атаковали военное судно США и три корабля снабжения в Аравийском море с применением нескольких ракет и БПЛА.