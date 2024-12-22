Дубай, ОАЭ, 22 декабря, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит 22 декабря по ошибке огнём своих же коллег над Красным морем. Пилоты успели катапультироваться и выжили. О происшествии написало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

U.S. Navy Истребитель ВМС США

«Крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил F/A-18», — говорится в заявлении ведомства.

Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого «дружественного огня», написали авторы агентства.

По мнению издания, инцидент со сбитым истребителем подчёркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря. Отмечается, что перед этим самолёты наносили авиаудары по объектам хуситов.

Как сообщало ИА Регнум, мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что атаковали военное судно США и три корабля снабжения в Аравийском море с применением нескольких ракет и БПЛА.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с еврейским государством судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива.

Военно-воздушные силы США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее. Пилот воздушного судна успел катапультироваться.