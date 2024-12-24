Дмитров , Московская область, 24 декабря, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в районе подмосковного Дмитрова. Об этом вечером 24 декабря сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Telegram/Подмосковная полиция

«Сегодня на 3-м км автодороги ММК — Никольское — Горки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1990 г. р., управляя легковым автомобилем марки ВАЗ, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом», — говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

Уточняется, что при ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки, одного пассажира доставили в больницу с травмами. В автобусе в результате ДТП никто не пострадал.

В данный момент сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря больше 10 человек, в том числе дети, пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Ивановской области. Легковые автомобили столкнулись в селе Пригородном Родниковского района.