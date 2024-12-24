Сухум, 24 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В Сухуме дом депутата Адгура Харазии, который подозревается в убийстве Вахтанга Голандзии, 24 декабря обстреляли из автоматического оружия, сообщает Sputnik Абхазия.

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В здании в этот момент находилась семья Харазии. Никто в результате обстрела не пострадал.

В свою очередь МВД Абхазии сообщило, что в районе двух часов дня на улице Джонуа прогремели выстрелы.

«Выездом оперативно-следственной группы УВД по городу Сухум установлено, что неизвестным, находящимся в салоне автомобиля на пассажирском сидении, произведено не менее 25 выстрелов, предположительно из автомата «Калашникова» калибра 5,45 мм», — сообщили в ведомстве.

В воротах дома оперативники зафиксировали 25 пулевых пробоин. Кроме того, повреждения получили фасад, входная дверь и окна дома.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря у здания Парламента Абхазии в Сухуме произошло стычка. Харазия открыл стрельбу, ранив депутатов Голандзию и Кана Кварчии. Голандзия погиб, Кварчия получил ранение в руку.

Харазия скрылся. Парламент Абхазии на внеочередной сессии 21 декабря лишил его депутатской неприкосновенности. МВД республики возбудило против Харазии уголовное дело.