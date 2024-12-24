Москва, 24 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Гастрономические маршруты стали важной частью туризма в Москве. Об этом сообщила столичный экскурсовод и лектор Мари Чижова.

РИА Новости

«Сегодня посещение ресторанов, кафе, рынков, небольших производств, фестивалей еды позволяет лучше понять местную культуру и традиции, что привлекает путешественников, стремящихся к новым впечатлениям», — сообщила лектор агентству городских новостей «Москва».

По словам Чижовой, московская кухня многогранна и разнообразна, сочетая в себе как традиционные русские блюда, так и международные кулинарные влияния. «Гастрономические маршруты позволяют туристам попробовать всё — от пельменей и борща до современных авторских блюд», — сказала Чижова.

Она добавила, что в ответ на увеличение популярности гастрономических маршрутов улучшается городская инфраструктура: появляются новые рестораны, кафе, фотогеничные тематические локации.

Экскурсовод пояснила, что это делает поездку более насыщенной. Кроме того, можно увидеть, как создаются новые гастрономические сувениры. Это и московская плюшка, и купаж чая «Москва». «Места, где их можно приобрести, тоже становятся частью туристических маршрутов», — пояснила эксперт.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — открыто более 1,9 тыс. площадок. В проект органично впишутся крупнейшие фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лёд в Москве» и многие другие.