Москва, 20 декабря, 2024, 11:30 — ИА Регнум. На центральных площадках проекта «Зима в Москве» с 20 декабря начнут работать маркеты «Сделано в Москве». Торговые павильоны разместят в семи популярных туристических местах: на Арбате и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, улице Рождественке, Болотной площади и в Столешниковом переулке. На маркете будет представлено более 500 московских брендов.

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Флагманской площадкой станет маркет на Болотной площади, который откроется 22 декабря. Здесь представят свои товары участники проекта «Сделано в Москве». Это, например, зимняя одежда и аксессуары, косметика, товары для детей и декор для дома. Посетители смогут приобрести подарки для родных и близких и упаковать их на специальной станции.

Для гостей подготовят каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Каток на Болотной площади откроют впервые, его вместительность — до 480 человек за один сеанс. Здесь будет работать прокат и заточка коньков. Посетители площадки также смогут прокатиться по площади на бесплатном волшебном поезде, который будет отправляться каждые 15 минут. Состав вмещает до 35 человек. Пассажиры — участники новогоднего квеста, проходящего в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», смогут получить специальные печати в паспорта путешественника.

На Болотной площади также пройдет благотворительная акция «Добрая ёлка», в рамках которой москвичи смогут исполнить мечты детей и подростков — подопечных столичных некоммерческих организаций. Кроме того, в павильоне состоится акция «Зимняя почта». Каждый желающий может получить бесплатную открытку с изображением Москвы и отправить ее через почтовый ящик «Почты России». Дети смогут поздравить таким образом своих родных и близких, а также отослать свои пожелания Деду Морозу.

Для молодежи будет проходить квест Russpass с элементами дополненной реальности. Ребятам необходимо будет искать виртуальные объекты — сапожки, используя специальное приложение Russpass. За это пользователи получают снежинки, которые можно обменять на призы партнеров акции. Программа флагманской площадки также включает детские мероприятия с анимационными шоу, а также тематические мастер-классы для разных возрастных категорий.

Помимо этого, на Болотной площади будут работать фудкорты на втором этаже павильона и в специальной зоне на катке, где гости смогут согреться горячими напитками и пообедать всей семьей. Тематические павильоны с товарами участников проекта «Сделано в Москве» также откроются на других центральных улицах столицы.

В районе улицы Кузнецкий Мост, напротив ЦУМа, расположился маркет, где представят свои товары более 80 московских дизайнеров одежды и аксессуаров для мужчин и женщин. Рядом с ним разместят дизайнерские елки, украшенные московскими брендами.

На Тверском бульваре открылся поезд красоты, который объединит товары более чем 60 локальных брендов. Гости смогут найти здесь уходовую и декоративную косметику, новогодние украшения, декор для дома, сладости и многое другое.

Помимо этого, в одном из вагонов открылась зона тематических мастер-классов. В них можно будет принять участие бесплатно и без предварительной регистрации. Каждый вагон посвятят определенной категории товаров. В одном из них расположится фудкорт, организованный совместно с фестивалем «Московское чаепитие». Гости смогут купить здесь горячий чай и калачи. Рядом с поездом появится праздничная аллея из 50 елок, которые украсят авторскими игрушками московские предприниматели.

Павильон «Коробка конфет» открылся на Новом Арбате. Он объединил товары более чем 80 локальных брендов. Здесь можно купить конфеты, чай, кофе, полезные сладости, лимонады и пряники столичных предпринимателей. Также здесь расположилась тематическая зона проекта «Московское чаепитие». На Арбате работает павильон «Белый шар». В нем свою продукцию представляют более чем 60 локальных брендов. Можно приобрести теплые аксессуары, например варежки, шарфы и шапки.

Павильон в форме красного шара заработал в Столешниковом переулке. Здесь можно купить украшения, в частности серьги, ожерелья, часы, броши, и аксессуары — сумки, шелковые платки более чем 60 московских брендов. Павильон «Коробка с игрушками» на улице Рождественке объединил более чем 80 локальных брендов. Здесь представлены товары для детей: мягкие игрушки, косметика, одежда и книги.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и туристам предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие фестивали: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.