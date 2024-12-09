Киев, 9 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Руководство Украины подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до тех пор, пока её не примут в НАТО. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве.

Global Look Press

Он напомнил, что ранее с таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом Зеленский заявил, что «хочет чётко понимать», когда Украину примут в ЕС и Североатлантический альянс.

«Если бы у нас было приглашение, и мы не были в НАТО, и будет такая пауза, что будет в это время? Кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в ходе встречи в Париже с Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в том числе обсуждал возможную заморозку конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Макрон в феврале не исключил отправку западных войск на Украину. Но в ЕС нет полного согласия по этому вопросу, добавил он. В марте французский лидер уточнил, что его слова не означают, что иностранные войска действительно введут на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, отметил, что в случае появления западных войск на Украине неизбежно начнётся конфликт между Россией и НАТО. Западу нужно учитывать, будет ли такой вариант событий в его интересах, добавил российский политик.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ноябре заявил, что Макрон станет предателем родины, если решит отправить войска на Украину. По мнению политика, этот шаг приведёт к третьей мировой войне.