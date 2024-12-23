Киев, 23 декабря, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Командиры в Вооружённых силах Украины (ВСУ) устали штрафовать подчинённых бойцов, предпочитая бить их. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание Hromadske, пообщавшись с военнослужащими.

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«Если он на позиции напился и мешает выполнять задачи, его нужно усмирить — связать и дать в глаз», — рассказал журналистам о своих методах командования старший сержант 93-й бригады Олег.

При этом он признался, что после тяжёлого боя под Артёмовском разрешил подчинённым пить два или три дня. Сержант также участвовал в пьянстве с ними.

По наблюдениям командира одной из рот ВСУ Дмитрия, около 70% личного состава пьют алкоголь, чтобы спокойно уснуть. Но командир в этом не видит проблемы, его беспокоит, что многие, стремясь выпить, пренебрегают приказами командиров, товарищами и боевым заданием.

«Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда», — пожаловался он.

Командир роты рассказал, что украинским военным в том числе отправляют посылки со спиртным, разлитым в бутылки из-под минеральной воды. Был случай, когда он по разговорам по рации понял, что бойцы на боевой позиции пьяные.

«Пришлось под огнём с той позиции их забирать, посылать туда других бойцов. А было, что вместо запившего я отправил на позицию другого бойца — и он погиб», — посетовал Дмитрий.

Он сообщил, что есть много случаев в ВСУ, о которых не сообщают. Например, один из пьяных военных начал убивать сослуживцев из автомата, его пришлось ликвидировать.

Журналисты также сообщили, что украинские бойцы одного из подразделений применили силу к лейтенанту, когда тот начал искать алкоголь в их вещах. На следующий день его ранили в спину. После ранения он не смог вернутся в строй и до сих пор гадает, кто из своих в него стрелял.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре военнослужащий ВСУ, попавший в плен в курском приграничье, рассказал, что из-за пьянства забыл, возле какого населённого пункта располагалась его группа. По его словам, он и сослуживцы напились, воспользовавшись отлучками командира взвода.

В октябре украинский военнопленный рассказал, что его сослуживец, будучи пьяным, попытался бросить гранту в командира роты, приехавшего на позиции. Бойцы ВСУ часто покупают алкоголь у местных жителей, признался пленный.