Пленный рассказал, как пьяный рядовой ВСУ кинул гранату в офицера
Пленный: пьяный украинский рядовой бросил гранату в офицера ВСУ
Москва, 24 октября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Владимир Грачёв рассказал, как его пьяный сослуживец из соседнего взвода бросил гранату в командира роты, который приехал к ним на позицию.
По словам Грачёва, прибывший офицер увидел в окопе пьяного рядового.
«Командир что-то спросить хотел, потом немного отошёл, а боец гранату чуть ли не в него кинул», — рассказал пленный.
Кинувшего гранату избили и увезли с позиций. Как пояснил Грачёв, украинские военные часто покупают самогон у местных жителей.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Грачёв ранее рассказал, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже. Он там пробыл два месяца, пока российские солдаты не нашли его, оказав медицинскую помощь.
Пленные украинские пехотинцы, которые воевали на харьковском направлении с натовским оружием, заявили, что не хотят отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского и интересы США. Они решили сдаться в плен и действовали по инструкции в одной из листовок, распространённых над территорией, подконтрольной киевскому режиму.
Пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой рассказал, что его командир сбежал с поля боя на донецком направлении, бросив подчинённых на убой. По словам пленного, он и его сослуживцы больше никому не верят: ни командирам, ни Зеленскому.