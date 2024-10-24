Москва, 24 октября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Владимир Грачёв рассказал, как его пьяный сослуживец из соседнего взвода бросил гранату в командира роты, который приехал к ним на позицию.

ИА Регнум ВСУ

По словам Грачёва, прибывший офицер увидел в окопе пьяного рядового.

«Командир что-то спросить хотел, потом немного отошёл, а боец гранату чуть ли не в него кинул», — рассказал пленный.

Кинувшего гранату избили и увезли с позиций. Как пояснил Грачёв, украинские военные часто покупают самогон у местных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Грачёв ранее рассказал, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже. Он там пробыл два месяца, пока российские солдаты не нашли его, оказав медицинскую помощь.

Пленные украинские пехотинцы, которые воевали на харьковском направлении с натовским оружием, заявили, что не хотят отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского и интересы США. Они решили сдаться в плен и действовали по инструкции в одной из листовок, распространённых над территорией, подконтрольной киевскому режиму.

Пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой рассказал, что его командир сбежал с поля боя на донецком направлении, бросив подчинённых на убой. По словам пленного, он и его сослуживцы больше никому не верят: ни командирам, ни Зеленскому.