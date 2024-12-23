Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2024, 18:37 — ИА Регнум. В Обливском районе Ростовской области силовики пресекли деятельность ячейки запрещенного в России международного объединения «Таблиги Джамаат» (запрещено в РФ), отрицающего необходимость участия российских мусульман в специальной военной операции. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в УФСБ по региону.

пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

«УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат», действовавшей на территории Обливского района. Её лидеры неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, представители ячейки под видом религиозной группы вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания, отрицали необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористов на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Во время обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие причастность к преступлениям. Пятеро фигурантов дела арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Как передавало ИА Регнум, в августе НАК сообщал о выявлении в России с начала 2024 года 45 ячеек международных террористических организаций (МТО), которые вербовали жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии. Вместе с этим в комитете отметили сохранение угрозы со стороны МТО, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для РФ течений ислама.