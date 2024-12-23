Киев, 23 декабря, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытается заблокировать проект DeepState, который публикует информацию о реальном положении украинских формирований на линии боевого соприкосновения. Об этом 23 декабря заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

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Как отметила Безуглая, руководит ликвидацией этого проекта лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам депутата Рады, главком украинской армии собирается мобилизовать команду проекта и отправить этих людей в зону боевых действий, что фактически ликвидирует этот ресурс. Безуглая уточнила, что с начала спецоперации DeepState публиковал более-менее реальную карту боевых действий, что вызывает недовольство у киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Безуглая обвинила командование ВСУ в отсутствии укреплений на реке Оскол в Харьковской области. По словам украинского депутата, армия России при пересечения Оскола сможет наступать на Изюм, Боровую и Балаклею.

Она уточнила, что, невзирая на наступление Вооружённых сил России, генералы украинской армии продолжают оставаться неприкосновенными.