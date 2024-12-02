Киев, 2 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) в том, что на реке Оскол в Харьковской области нет фортификаций.

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«Какое рациональное объяснение того, что за два года на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации?» — написала она в Telegram-канале.

По её словам, что после пересечения Оскола Вооружённые силы РФ смогут наступать на населённые пункты Изюм, Боровая и Балаклея.

Безуглая добавила, что, несмотря на продвижение российских военных, украинские генералы остаются неприкосновенными.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол в Харьковской области. По его словам, там сохраняется опасная обстановка, продолжается работа по выявлению в населённых пунктах мирных жителей и оказанию им необходимой помощи.

15 ноября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России теснят украинских военных в районе Купянска Харьковской области. По его словам, контролируемая ВСУ территория около города очень быстро сокращается.