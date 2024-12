Москва, 23 декабря, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Церемония закрытия XI международного фестиваля «Дни короткометражного кино» состоялась в кинотеатре Музея Москвы. Члены жюри определили лучшие игровые, документальные, анимационные и нейросетевые фильмы года, которым были вручены статуэтки фестиваля и денежные призы на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

Афиша фестиваля

Фестиваль проходил с 14 по 21 декабря. За неделю его посетило более 3000 человек, а 334 тысячи зрителей посмотрели трансляции образовательной и деловой программ онлайн. В рамках фестиваля прошло 18 образовательных мероприятий, которые посетили около 1000 человек.

В этом году на участие в конкурсе было прислано рекордное количество заявок – 631. Свои работы отправили авторы из Италии, Бразилии, Индии, Турции, и других стран. В шорт-лист фестиваля попали 12 игровых, 10 документальных, семь анимационных и впервые пять премьерных нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции.

«Ежегодно по традиции фестиваль закрывается в самый короткий день в году. И это не просто совпадение, а символ того, что даже в самые тёмные периоды жизни каждого из нас, есть место для света и надежды», - сказала в своем приветственном слове ведущая вечера телеведущая Ирина Пудова.

«Фестиваль «Дни короткометражного кино» находится в прямом контакте со зрителем», - отметил программный директор ММКФ Иван Кудрявцев. По его словам, «Дни короткометражного кино» — это единственный фестиваль, который целиком посвящен этой форме авторского высказывания.

В номинации «Лучший игровой фильм» победу одержала картина «Хребет» Кристины Пановой (Россия). Актер Влад Медведев получил награду в номинации «Лучшая актерская игра» за фильм «Куда ты уходишь» Марии Салюковой (Россия).

Лучшего актёра объявил член жюри актёр Антон Филиппенко. «В первую очередь, хотелось бы сказать, что программа очень сильная и разнообразная, тяжело было выбирать. Хотелось отметить большинство картин, но победитель должен быть один», - сказал Антон Филиппенко.

Победа в номинации «Лучшая режиссура» досталась Никите Давыдову за картину - «Торбаса, или как мы рубили мясо». «Лучший нейросетевой фильм» - «Любовник Леди Гриб» (Диана Галимзянова, Россия). В номинации «Лучший анимационный фильм» победил фильм The Strange Case Of The Human Cannonball (Роберто Валенсия, Эквадор).

«Я очень рад, что эта анимационная картина об уважении и терпимости, которые нам всем стоит проявлять к выходцам из других стран, получила награду на этом замечательном фестивале», - сказал режиссёр Роберто Валенсия. Он поблагодарил жюри за награду и отметил, что такое признание помогает нам привлечь больше внимания к проблеме миграции.

Также были вручены специальные дипломы тем, кто не получил основной приз, но всё равно впечатлил жюри своим мастерством, талантом и уникальным взглядом на мир: «Один путь» (режиссер Егор Харламов) - за поиск уникального киноязыка в анимации; «Дитрих» (режиссер Ангелина Андрийчук) - за создание яркого образа; «Бурул» (режиссер Каржоев Адилет) - за важность поднятой социальной темы.

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» закрыл генеральный продюсер Дмитрий Якунин. «В этом году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) фестиваль вышел на новый уровень и заявил о себе, как один из ведущих молодежных киносмотров нашей страны», - сказал Якунин.

По его словам, главная задача фестиваля - популяризировать творчество молодых кинематографистов, чтобы в дальнейшем зрители короткого метра целенаправленно приходили на платформы и в кинотеатры, покупая подписки и билеты на эти фильмы.

Закончилось мероприятие показом лучшего игрового фильма «Хребет» и концертом молодой инди-исполнительницы Лены Август.