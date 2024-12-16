Москва, 16 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В Москве в event-пространстве «Золото» (театр «Одеон») состоялась церемония открытия XI международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). На нём представлены 12 игровых, 10 документальных, семь анимационных и впервые пять нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Киргизии, Латвии, Эквадора и Франции. Организатор мероприятия — продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

Пресс-служба оргкомитета фестиваля Фестиваль «Дни короткометражного кино»

Мероприятие посетили председатель жюри фестиваля, председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям народный артист России Евгений Герасимов, руководитель национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» Борислав Володин, основатель кинодистрибуционной компании Indian Films в России и компании Zakaria Entertainment Назим Тасин и многие другие.

Церемония открытия началась с видеообращения российского кинорежиссера, актера, главы Союза кинематографистов России Никиты Михалкова.

«Лично я к короткометражному кино отношусь очень серьёзно. Это только кажется, что маленькое кино легче снимается», — сказал Михалков.

После приветственного слова Евгений Герасимов вручил Дмитрию Якунину статуэтку кинофестиваля «Будем жить» за вклад в развитие дебютного кино. Затем они открыли фестиваль: создали «короткое замыкание», перерезав воображаемый провод.

Пресс-служба оргкомитета фестиваля Фестиваль «Дни короткометражного кино»

На церемонии вручили награды лауреатам сценарной лаборатории «Формула пути», продлившейся более трёх месяцев и организованной продюсерским центром Фонда поддержки регионального кинематографа и сценарным агентством SturDast.

Фильм открытия «ЮДИ: Танец в темноте» представили режиссер Максим Башорин и композитор Владимир Вахитов.

«Это фильм о том, как ребята из Томска, неблагополучных семей создали танцевальную группу ЮДИ (по первым буквам имён основателей коллектива) и достигли мирового признания. Наш фильм мотивирует зрителя — что всё возможно, главное — труд и вера в успех», — сказал режиссёр Максим Башорин. Участники группы ЮДИ не смогли приехать на открытие по уважительной причине — они вышли в финал Arabs Got Talent в Саудовской Аравии и записали видеоприветствие. Мероприятие завершилось выступлением группы «Видеокассета твоих родителей» и бумажным предновогодним шоу.

На открытии также была представлена статуэтка лауреата, символизирующая самый короткий день в году — 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Жюри определит победителей в десяти номинациях. Общий призовой фонд составит 1 500 000 рублей.

В этом году на фестивале — обширная образовательная программа: художественный грим, техника речи, искусство импровизации, мастер-классы по нейросетям и созданию трейлеров, сценарному мастерству и режиссуре. Каждый желающий сможет не только теоретически изучить интересующую его область, но и получить практические навыки под руководством профессиональных мастеров.

Помимо основных программ будут организованы специальные программы, в том числе креативный кампус киностудии Горького, анимационные программы «Мои любимые животные» и «Поэзия противоречий».

После окончания фестиваля в городах России до 15 февраля 2025 года в рамках «Эха» фестиваля более чем на 700 площадках и не менее чем в 70 регионах России и 25 странах мира пройдут некоммерческие показы в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях, коворкингах, арт-пространствах, туристических центрах, на площадках «Россотрудничества» и т.д.