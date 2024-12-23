Киев, 23 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс приезжал в Киев, чтобы усугубить конфликт на Украине. Такое мнение 23 декабря высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс

По его словам, директор ЦРУ никуда не приезжает без какой-либо цели.

«Это очень серьёзный сигнал: или изменений, или угрозы. У глобалистов остаётся 30 дней, чтобы подорвать мирные инициативы [избранного президента США Дональда] Трампа и залить огонь войны бензином. Вот его, скорее всего, и подвезли», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Бёрнс посетил в Киев с последним официальным визитом 22 декабря. Как отметил глава киевского режима Владимир Зеленский, обычно его встречи с главой ЦРУ проходили в закрытом формате.

Позднее в этот же день посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Бёрнс приезжал в Киев, чтобы спрятать компромат на уходящую администрацию Белого дома перед предстоящим аудитом Трампа. По мнению дипломата, у аудиторов ещё будет возможность обнаружить доказательства незаконных действий американских функционеров, которые имеют отношение к Демпартии и действующему президенту США Джо Байдену.