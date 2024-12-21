Москва, 22 декабря, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс нанёс визит в Киев с целью спрятать компромат на уходящую администрацию Белого Дома перед предстоящим аудитом избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

U.S. Embassy Tokyo Уильям Бёрнс

По словам дипломата, глава киевского режима Владимир Зеленский является слабым звеном в цепочках уходящих демократов, в том числе коррупционных.

«Бёрнс приехал в Киев прятать концы и оговаривать с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнёт проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на украинский трек. Аудиторы Трампа будут искать компромат на действия демократов, и Киев для этого наиболее уязвимое направление, куда, как в бездонную яму, уходили и средства американского бюджета, и вооружение, поставляемое США», — пояснил Мирошник в беседе с ТАСС.

Скорее всего у аудиторов ещё появится возможность найти доказательства незаконных действий американских функционеров, имеющих отношение к демократам и президенту США Джо Байдену, добавил источник.

По словам Мирошника, у демократов нет уверенности в Зеленском, поэтому Бёрнса прислали для удержания Зеленского от сдачи компромата аудиторам.

О визите Бёрнса в столицу Украины 21 декабря сообщил Зеленский, не раскрывая подробностей.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Уильям Бёрнс утверждал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к концу 2024 года. На фоне этого глава ЦРУ призвал членов Конгресса США одобрить законопроект о выделении дополнительного финансирования для поддержки Киева. По словам Бёрнса, в противном случае «картина будет гораздо более ужасной».

Американский телеканал CNBC 6 ноября сообщил, что победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины.

После завершения конфликта американцы «заслуживают полного аудита того, куда пошли деньги на Украине», подчёркивал бизнесмен Илон Маск.