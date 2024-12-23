Москва, 23 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) опубликовала видео с тушей мамонтёнка, обнаруженной на Батагайке в Верхоянском районе Якутии.

Вадим Скрябин/ТАСС

По словам учёных, высота животного в холке составляет 120 см, общий вес — 180 кг. Проведённые исследования показали, что геологический возраст находки может составлять свыше 50 тыс. лет.

Также удалось определить, что мамонтёнок был самкой. Его решено было назвать Яной в честь реки в Верхоянском районе.

Как сообщало ИА Регнум, находку в посёлке Батагай заметили местные жители. В стене провала примерно в 40 м от поверхности была видна значительная часть туши. По утверждению заведующего лабораторией Музея мамонта СВФУ Максима Чепрасова, она в результате разделилась под тяжестью собственного веса и грунта, упавшего на мамонтёнка. Однако на данный момент всё равно является тушей уникальной сохранности.

В июне в Австралии палеонтологи обнаружили новый вид крупных птерозавров, которые жили в позднемеловом периоде около 100 млн лет назад. Летающую рептилию назвали Haliskia peterseni, или халиския. Исследователи описали обнаруженную ими нижнюю челюсть, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги. Помимо этого, среди окаменелых останков сохранились очень тонкие и нежные кости горла.