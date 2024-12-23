Якутск, 23 декабря, 2024, 10:43 — ИА Регнум. В Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) представили тушу мамонтёнка, возраст которой превышает 50 тыс. лет. Об этом 23 декабря сообщил заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов.

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Ископаемое нашли в 2024 году на Батагайке в Верхоянском районе Якутии.

«Сохранность на сегодняшний момент, если оценивать, можно сказать, то одна из лучших когда-либо найденных в мире, если не брать в расчет фрагментированные останки мамонтов, <…> то всего в мире было найдено шесть мамонтов. Пять у нас в России и один в Канаде», — процитировал Чепрасова ТАСС.

Учёные определили, что мамонтёнок был самкой высотой в холке 120 см. Её вес — порядка 180 кг. Для подтверждения возраста находки уже в следующем году проведут перекрёстное датирование в другой лаборатории. Индивидуальный возраст пока что назвать невозможно, но Чепрасов отметил, что, предположительно, мамонтёнку был год или чуть больше. По его словам, особи данного вида росли быстрее, чем современные детёныши и лошадей, и бизонов, и волков, и мамонтов из-за более суровых зимних условий.

Находку в посёлке Батагай заметили местные жители. В стене провала примерно в 40 м от поверхности была видна значительная часть туши. Заведующий пояснил, что она в результате разделилась под тяжестью собственного веса и грунта, упавшего на мамонтёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Австралии палеонтологи обнаружили новый вид крупных птерозавров, которые жили в позднемеловом периоде около 100 млн лет назад. Летающую рептилию назвали Haliskia peterseni, или халиския. Исследователи описали обнаруженную ими нижнюю челюсть, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги. Помимо этого, среди окаменелых останков сохранились очень тонкие и нежные кости горла.

Палеонтологи музея естественных наук Аргентины 23 мая сообщил об открытии нового вида плотоядных динозавров в Патагонии. Ящеры жили во время мелового периода около 69 миллионов лет назад, учёные назвали их Koleken inakayali.