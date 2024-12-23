Варшава, 23 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Набираемый в Польше из числа добровольцев «Украинский легион» распределят по разным подразделениям украинских формирований. Об этом 23 декабря заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, сначала члены этого формирования проходят базовую военную подготовку на территории Польши, после чего их в зависимости от специализации направляют на специализированные полигоны для дальнейшего обучения.

«И уже после этого идёт формирование в соответствующем воинском подразделении на территории Украины, где те, кто записался в «Украинский легион», уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части», — привёл его слова ТАСС.

Боднар также заявил, что в январе 2025 года должен открыться ещё один набор в подобный «Легион», однако дипломат отказался рассказать, сколько добровольцев записались в уже существующую группу, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о продолжении набора добровольцев в «Украинский легион» в Польше, даже с учётом отсутствия желающих вступить в него.

Первоначально формирование планировалась собрать из въехавших на территорию Польши в качестве беженцев, которым польские власти пообещали упростить процедуру получения вида на жительства в случае вступления в «Легион».

Глава Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 октября признал, что сформировать «Украинский легион» в стране не удалось, так как не нашлось желающих вступить в это формирование. По его словам, организаторы были уверены, что их количество будет высоким.