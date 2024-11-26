Варшава, 27 ноября, 2024, 02:24 — ИА Регнум. В Польше продолжается набор добровольцев в «Украинский легион», даже с учётом отсутствия желающих вступить в него. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

Изначально «Украинский легион» предполагалось сформировать из переехавших в Польшу в качестве беженцев граждан Украины. В свою очередь польские власти обещали упростить процедуру получения вида на жительства для украинских беженцев при условии заключения ими контракта с легионом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ предусматривал создание украинского военного подразделения на польской территории.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 октября заявил, что в его стране не удалось сформировать так называемый украинский легион, поскольку людей, готовых служить в нём, не нашлось. Изначально организаторы считали, что количество желающих вступить в это подразделение будет высоким, отметил он.

Минобороны Украины 3 октября сообщило о создании в городе Люблине первого в Польше рекрутингового центра по набору добровольцев в ряды ВСУ. Отмечалось, что их собираются обучать на полигоне в Польше, и Киев обязался предоставлять создаваемому подразделению форму и тыловое обеспечение, а Варшава — вооружение и технику.

Владислав Косиняк-Камыш 15 октября признал, что проживающие на территории Польши граждане Украины не изъявили желания воевать в составе украинских формирований. Легион рассчитывался на 5-6 тыс. бойцов, однако вступить в него решили лишь около 300 человек.