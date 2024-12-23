Абакан, 23 декабря, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Причиной ЧП на бывшем заводе в Абакане в Хакасии, при котором погибли два человека и ещё четверо получили ранения, стал взрыв ёмкости. Об этом 23 декабря сообщил заместитель главы региона Юрий Курлаев.

кадр из видео

«Произошел взрыв ёмкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжёлом состоянии», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы Хакасии Валентина Коновалова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937298" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> video 23.12.2024 13-22-55

Он добавил, что по данному инциденту проводится расследование. Следователи выясняют, кому принадлежит цех, в котором произошло ЧП. Пожара после взрыва не было, ситуация находится под контролем, подчеркнул Курлаев.

Как передавало ИА Регнум, взрыв на территории бывшем опытно-механического заводе в Абакане произошёл 23 декабря. Коновалов пообещал, что власти региона окажут необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате инцидента.