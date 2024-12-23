Причиной ЧП на бывшем заводе в Абакане мог стать взрыв ёмкости
Абакан, 23 декабря, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Причиной ЧП на бывшем заводе в Абакане в Хакасии, при котором погибли два человека и ещё четверо получили ранения, стал взрыв ёмкости. Об этом 23 декабря сообщил заместитель главы региона Юрий Курлаев.
«Произошел взрыв ёмкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжёлом состоянии», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы Хакасии Валентина Коновалова.
Он добавил, что по данному инциденту проводится расследование. Следователи выясняют, кому принадлежит цех, в котором произошло ЧП. Пожара после взрыва не было, ситуация находится под контролем, подчеркнул Курлаев.
Как передавало ИА Регнум, взрыв на территории бывшем опытно-механического заводе в Абакане произошёл 23 декабря. Коновалов пообещал, что власти региона окажут необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате инцидента.