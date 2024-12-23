Бразилия, 23 декабря, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Не менее 10 человек погибли в результате падения двухмоторного пассажирского самолёта Piper PA-42 Cheyenne на туристический город Грамаду в Бразилии. Об этом 23 декабря сообщил AP News.

Mateus Bruxel/AP/TASS

Крушение произошло 22 декабря. Самолёт утром вылетел из аэропорта Канела в регионе Серра-Гауча по направлению к Жундиаи. Произошло столкновение с дымоходом одного из домов, затем самолёт врезался в мебельный магазин. Вспыхнул пожар.

Погибли все, кто находился на борту. По данным местных властей, самолёт принадлежал бизнесмену Луису Клаудио Галеацци. Он и члены его семьи, находившиеся на борту, погибли. Среди них были дети.

Кроме того, более 17 человек, находившихся на земле, получили ранения в результате авиапроисшествия. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, на юго-западе Турции в городе Мугла в здание больницы 22 декабря врезался вертолёт, принадлежавший министерству здравоохранения страны. После удара он рухнул на землю. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека, в том два пилота, врач и медработник.