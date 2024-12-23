Москва, 23 декабря, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, в ходе которого москвичи рассказали, как готовят классические новогодние блюда. Об этом в понедельник, 23 декабря, со ссылкой на исследование сообщил канал «Москва 24».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Почти половина участников опроса (46%) считают, что традиционный салат оливье лучше всего готовить с варёной колбасой. На втором месте по предпочтениям оказалась говядина, на третьем — курица. Для морской версии салата почти треть опрошенных (30%) выбрали лосось.

49% проголосовавших москвичей заявили, что начинают формировать салат селёдка под шубой с картошки и заканчивают свёклой, 28% приступают к готовке с рыбы, затем кладут лук, картофель, яйцо, морковь и свёклу.

Желатин для приготовления холодца используют 32% проголосовавших. Большинство (47%) полагают обратное — что он портит вкус блюда.

Как передавало ИА Регнум 21 декабря, эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала, как правильно подобрать новогодний подарок. Она отметила, что если речь идёт о малознакомых людях, то не стоит им дарить подарки личного характера. К таким относятся предметы личной гигиены и парфюм. При выборе подарков на Новый год также необходимо учитывать культурные и религиозные особенности человека. Например, универсальным подарком считается алкоголь, но при этом есть немало людей, кто его не употребляет. При намерении подарить книгу нужно учесть увлечения получателя.