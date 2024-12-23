Москва, 23 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Кремль не раскрывает деталей новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем», — сказал он в ходе брифинга в ответ на вопрос о том, как именно и где будет записано новогоднее телеобращение главы государства.

Песков при этом заверил, что в новогоднюю ночь президент РФ обязательно обратится к россиянам и поздравит их с праздником ровно в полночь.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Песков рассказал, что Путин проведёт новогодние праздники в рабочем графике, потому что этого требует текущая ситуация. По его словам, глава государства в новогодние каникулы может запланировать всё что угодно и у него есть определённые планы.

За день до этого пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путин не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством. Песков уточнил, что президент РФ поздравит иностранных партнёров России, а также народы ряда стран.