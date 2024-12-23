Москва, 23 декабря, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Микрофинансовые организации (МФО) ради привлечения новых клиентов начали заявлять о выдаче займов без процентов. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов проекта «За права заёмщиков».

Павел Бедняков/РИА Новости

Волонтёры, которые провели контрольную закупку, рассказали, что клиентам обещают перевести средства онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тыс. рублей. При этом проценты всё же начисляются, но аннулируются только тогда, когда клиент гасит долг в так называемый льготный период. В противном случае проценты начисляются за всё время использования, включая обещанный «беспроцентный» период.

«Если в продукте заложены проценты, то он по определению не может называться бесплатным», — отметила правозащитник Евгения Лазарева.

Также комиссии за удобные способы погашения могут достигать 8%, что значительно увеличивает полную стоимость кредита и не делает его беспроцентным. Правозащитники указывают на неясные формулировки в договорах и скрытую информацию о комиссиях.

«У МФО эти комиссии просто грабительские. Не исключено, что в них зашиваются косвенные доходы — не напрямую от заёмщиков, а через операторов по приему платежей», — добавила правозащитник.

К тому же, несмотря на наличие бесплатных способов погашения через Почту России или банковский перевод, сроки зачисления средств могут затянуться, что делает невозможным соблюдение условий льготного периода, то есть избежать начисления процентов не получится.

По мнению правозащитников, подобные действия МФО могут быть расценены как нарушение законодательства о защите прав потребителей и норм о потребительском кредите.

«МФО либо рассчитывают на то, что заёмщики по «личным» причинам не смогут вернуть займы в беспроцентный период и «попадут на проценты», либо заведомо «помогают заёмщикам попасть на проценты». И вторая ситуация — уже зона контроля Центробанка», — заявила партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев отметил, что возможно обращение в суд с требованием о признании соответствующих положений договора недействительными. Существенным аргументом может служить то, что организация заведомо создает условия, при которых беспроцентный период становится недостижимым.

Как передавало ИА Регнум 26 ноября, в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) заявили, что в России в октябре 2024 года средний размер микрозайма увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% — до 10,11 тыс. рублей. За месяц средний размер микрозайма увеличился в стране на 2,2% — с 9,9 тыс. рублей в сентябре этого года. Наибольший рост зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области. Комментируя эти показатели, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что в 2024 году среднее значение микрозайма в целом достаточно стабильно, рост не превышает инфляции.