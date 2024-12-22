Москва, 22 декабря, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Момент массовой аварии с участием автобуса, пожарной машины и нескольких автомобилей на юге-востоке Москвы попал на видео.

Кадр из видео

Дорожное происшествие случилось вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара.

В аварии пострадали 15 человек, 14 из них госпитализировали, в том числе двоих пожарных.

Установлено, что водитель пожарной машины проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями. Пожарный автомобиль двигался с включенными спецсигналами.

Как сообщало ИА Регнум, в марте школьный экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске. Детям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. В результате аварии пострадали четыре человека — трое взрослых из автобуса и один пожарный. Всего в пассажирском транспорте находились 50 человек, 43 из них дети. Пожарная машина в момент аварии ехала на вызов.