Тобольск, Тюменская область, 22 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Тобольске врачи готовят к выписке 15 детей, отравившихся парами хлора в бассейне, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Состояние всех пациентов стабильное. Дети находятся в хорошем настроении и готовятся к выписке», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря двоих взрослых и 15 детей госпитализировали после купания в бассейне в Тюменской области. Отдыхающие после купания почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Врачи поставили им диагноз «отравление парами хлора».

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 15 детей и двоих взрослых парами хлора в бассейне в Тюменской области. Был проведён осмотр места происшествия, следователи изъяли пробы воды из бассейна и необходимую документацию.

Владелец базы отдыха и свидетели будут опрошены, также назначены экспертные исследования. По результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг требованиям и нормам закона.