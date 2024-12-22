Москва, 22 декабря, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Россия прежде уже находилась с противостоянии практически со всеми европейскими державами. Это было в период Крымской войны 1853–1856 годов, которую некоторые историки называют «нулевой мировой войной», рассказал президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства напомнил, что тогда, в середине XIX века, в отношении Российской империи тоже действовали ограничения. Канцлер Александр Горчаков говорил, что «Россия сосредотачивается», и потом постепенно страна вернула себе утраченные позиции в Чёрном море, укрепилась и прочее.

«В этой нулевой мировой войне участвовали практически все европейские державы против России. Но, несмотря на всё это, ситуация менялась, видоизменялась, и наступил период Первой мировой войны, где те же страны, которые воевали против нас, оказались нашими союзниками», — сказал Путин.

Но сейчас, по его словам, дело не в этом, а в том, что интересы России и её народа остаются неизменными. Россия готова выстраивать отношения с другими странами, но только не в ущерб своим интересам, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин отметил, что политика — это искусство компромиссов. Говоря о конфликте на Украине, он подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, но от них отказывается другая сторона.