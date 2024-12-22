Москва, 22 декабря, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 декабря призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами.

РИА Новости

«Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы», — сказал глава государства в ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры.

Российский лидер отметил, что развитие авиационных пассажирских перевозок в стране является приоритетным направлением работы. Он также заявил, что к 2030 году интенсивность авиарейсов должна вырасти в 1,5 раза к уровню 2029 года.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент РФ в послании Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет в стране нужно модернизировать не менее 75 российских аэропортов — больше трети всех воздушных гаваней России.

За этот период необходимо также повысить доступность авиаперелётов для российских граждан. Правительство направит на эти цели не менее 250 млрд рублей, сообщил глава государства. Путин также добавил, что обновить авиапарк за счёт отечественных самолётов является сложной задачей, так как до санкций в России «слишком много покупали за границей, а своё не развивали».

В России прорабатывается вопрос возобновления в ближайшей перспективе прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, заявил 7 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, отечественные авиакомпании также планируют начать рейсы в Иорданию и Кувейт. Всего на сегодня в России действует прямое международное авиасообщение с 38 странами.