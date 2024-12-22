Москва, 22 декабря, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Западные лидеры заранее готовились к конфликту на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

По словам главы государства, на Западе дали Киеву возможность подготовиться к будущим боевым действиям, так как исходили из того, что они начнутся. При этом России следовало ещё раньше начать специальную военную операцию.

«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и её народа», — подчеркнул Путин.

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