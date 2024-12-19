Москва, 19 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Специальную военную операцию на Украине необходимо было начать раньше 2022 года. Об этом сообщил 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.

Александр Полегенько/ТАСС

«Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, в 2021, 2022 году, о чем бы я подумал — о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022-го, нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь и крымские [события] были спонтанны, и события 2022 года мы начали безо всякой особой подготовки к ним», — рассказал Путин.

По словам главы государства, Россия начала спецоперацию на Украине, так как дальше было невозможно стоять на месте и терпеть, пока ситуация ухудшится для России. Путин также напомнил о том, что киевский режим открыто заявил, что не станет исполнять Минские соглашения, а также заявил претензии на оружие массового уничтожения.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Путин указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. На стороне нашей страны правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить.

Перед этим президент назвал участников спецоперации подлинной элитой России. Ветеранов нужно назначать на ведущие должности в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе госуправления, подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что вся Россия гордится бойцами спецоперации. Они в настоящее время непосредственно защищают Отечество.