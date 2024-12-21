Луганск, 21 декабря, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и автомобиля в районе села Дьяково Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила 21 декабря пресс-служба следственного управления СК России по региону.

СУ СК России по Луганской Народной Республике

«Сегодня в вечернее время на трассе Должанский — Киев в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины происшествия, заключили в Следственном комитете.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря на 32-м километре трассы М4 «Дон» в Домодедове столкнулись около 20 автомобилей. В аварию попали легковые и грузовые автомобили. Из-за ДТП было затруднено движение в сторону Москвы. Данные о пострадавших не поступали.

В апреле шесть человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Славяносербском районе ЛНР. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.