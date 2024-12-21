Стокгольм, 21 декабря, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Новогоднее обращение премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона к согражданам началось со слов о жителях Украины. Речь транслировала в социальных сетях его канцелярия.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

«Многие украинские семьи скоро будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом», — заявил он.

Кроме того, глава правительства пообещал, что королевство продолжит «оставаться рядом» с Украиной столько, сколько потребуется. Речь Кристерссона длилась 15 минут.

В своём обращении премьер-министр также упомянул конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, он говорил о вступлении Швеции в НАТО, росте инфляции, падении рождаемости в стране и проблемах в сфере миграции.

Кристерссон несколько раз подчёркивал, что наблюдаются тяжелые времена. В заключении о поздравил шведских граждан с Рождеством и Новым годом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Руководитель венгерского государства уточнил, что украинский политик отверг эту идею.

Позднее Орбан написал, что не поддастся на провокации главы киевского режима. Он призвал украинского политика дать ответ. Президент России Владимир Путин в свою очередь поддержал шаги руководства Венгрии по посредничеству в установлении перемирия, а также по обмену пленными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Украина отказалась от инициативы о рождественском прекращении огня, поскольку киевский режим «бесноватый».

9 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что для выхода на мирную траекторию главе киевского режима достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.