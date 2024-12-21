Осло, 21 декабря, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Российская сторона демонстрирует сдержанность по причине того, что одерживает победу в украинском конфликте. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

ТАСС

«Россия действует сдержанно, поскольку одерживает победу», — отметил он.

Дизен уточнил, что истинной целью США было не обеспечить победу киевского режима, а нанести ущерб России.

Как передавало ИА Регнум, в статье газеты The New York Times отмечено, что ВС России демонстрируют самые быстрые темпы продвижения на линии фронта в Донбассе с 2022 года, прорывая позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Автор статьи указал, что российские силы освобождают около сотни квадратных миль (около 161 кв. км) каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой бойцов.

Освобождение территорий даёт возможность России говорить с позиции силы на переговорах, которые, как ожидается, попытается инициировать избранный президент США Дональд Трамп, добавил автор публикации.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС РФ возвращают территории квадратными километрами.