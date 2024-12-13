Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2024, 07:09 — ИА Регнум. ВС России демонстрируют самые быстрые темпы продвижения по линии фронта в Донбассе, прорывая позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия продвигается <…> самыми быстрыми темпами с 2022 года», — говорится в публикации.

Автор статьи пишет, что ВС РФ освобождают около сотни квадратных миль (около 161 кв. км) каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой бойцов.

Газета отмечает, что освобождение территорий делает возможным России говорить с позиции силы на переговорах, которые, как ожидается, попытается инициировать избранный президент США Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.

10 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские формирования готовят временно оккупированный ими город Херсон к наступлению российских войск.По словам главы региона, сейчас у украинской армии не хватает бойцов даже для небольших попыток переброски своих сил на левобережье Днепра. Сальдо уточнил, что ВСУ не в состоянии подготовить наступательные действия на херсонском направлении из-за переброски сил в приграничье Курской области.