Москва, 20 декабря, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Губернаторы ряда регионов РФ 20 декабря приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Глава Республики Мордовия Артем Здунов

Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял с ёлки несколько записок от детей с новогодними желаниями. Трёхлетняя Елизавета попросила в подарок стол для рисования песком, а 10-летний Богдан — сапборд. Восьмилетний Владимир хочет получить подарок-сюрприз.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов снял с ёлки желаний три шара. 16-летняя Мария мечтает об электронной книге, 17-летняя жительница республики Эвелина хочет получить в подарок баскетбольный мяч, третий шар был от семьи из Луганской Народной Республики, которая мечтает получить велосипед и каркасный батут.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также принял участие в ежегодной благотворительной акции. Так, Виктория из Мончегорска и четырёхлетняя Анна из подшефного города Приморска Запорожской области пожелали получить подарок с сюрпризом.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов исполнит желание восьмилетнего Семёна, который мечтает о туристической палатке. 11-летняя Кира попросила в подарок батут, а трёхлетний Миша хочет получить подарок-сюрприз.

Глава Республики Мордовия Артём Здунов снял три шара с ёлки. Романа мечтает о музыкальной колонке. Четырёхлетний Андрей из Херсонской области загадал получить в подарок контрактор, Кирилл хочет встретиться с известным футболистом.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев исполнит желание трёхлетней Евы, которая хочет посетить океанариум в Москве. Люба желает получить подарок-сюрприз, Ярослава — подвесное кресло, а Катя попросила аппарат для маникюра.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» — ежегодная благотворительная акция, в ходе которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания нуждающихся в помощи.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 декабря принял участие в акции. Одно из писем в шарах, которые снял с ёлки глава государства, оставила 10-летняя Маргарита, которая сообщила о мечте посидеть на месте пилота на авиационном тренажёре. Путин пообещал, что желание девочки осуществится.