Москва, 20 декабря, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря наградил орденами певца Владимира Преснякова и актёра Игоря Верника, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Roman Naumov/Global Look Press Игорь Верник

Так, орденом Почёта был награждён Владимир Пресняков. Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» российский лидер наградил Игоря Верника. Кроме того, главного редактора RT Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие журналистики.

20 декабря были также опубликованы указы Владимира Путина о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» бывшего посла России в США Анатолия Антонова и олимпийской чемпионки по гимнастике Ларисы Латыниной.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ в апреле наградил актёра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Согласно документу, Безруков награждён за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин наградил генерального директора музеев Московского кремля Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Она получила награду за большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России.