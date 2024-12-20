Москва, 20 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Дублёр народного артиста РСФСР Михаила Боярского, актёр и каскадёр Александр Пестов скончался в возрасте 78 лет, сообщается на портале «Кино-Театр. Ру».

Его не стало 18 декабря 2024 года.

Более 25 лет Пестов проработал на киностудии «Ленфильм», где занимался постановками каскадёрских трюков. Он также состоял в Союзе кинематографистов РФ.

Актёр участвовал в таких известных проектах как картина «Возвращение Будулая» (1985), кинофильм «Красная стрела» (1986) и «Дорожный патруль — 2» (2008).