Москва, 20 декабря, 2024, 14:12 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про полезное пиво, щуку на ёлке и водителя-ужа. Самое интересное — в нашей подборке.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Центральный федеральный округ

Будущее наступило: в Москве впервые обворовали робота-доставщика. Он отправился отвозить еду и пропал. Его нашли повреждённого и пустого. «Кто этот негодяй, который так поступил с роботом, выясняет полиция», — пишет «Бульварное кольцо».

Высокие технологии потребовались пчёлам. В Орловской области разработали интерактивную карту для пчеловодов. На ней отражается информация, где и чем обрабатывают поля, чтобы избежать порчи мёда и массовой гибели пчёл. По словам «Орлиного взора», карта актуальная. Возможно, посмотреть на нее интересно не только пчеловодам.

Житель Курской области поставил своеобразный грустный рекорд — он лишился 1,5 миллиона рублей, пытаясь заработать в интернете. Ему предложили бронировать отели якобы на сайте туроператора. Он забронировал раз, потом ещё, затем взял кредит. Опомнился, когда на «бронь» улетело полтора миллиона рублей. После этого пошёл в полицию, сообщает «Курский пост».

Северо-Западный федеральный округ

Серьёзно ошибся мужчина из Санкт-Петербурга, который запил таблетки отбеливателем, причём… дважды. Рассеянного петербуржца доставили к врачам, осмотрели, назначили лечение и отпустили домой, передаёт канал «Новости Санкт-Петербурга». Наверняка врачи посоветовали ему быть предельно внимательным при приёме назначенных медикаментов.

В Архангельске хотят вылечить даму, которая разломала главную новогоднюю ёлку: она разгромила нижний ярус, уничтожила блок управления иллюминацией. Вначале думали, что это дело вандалов или хулиганов, а оказалось — женщины в возрасте, просто с неуравновешенной психикой. «Дед Помор» пишет, что всё должны починить быстро, и празднование пройдет, как запланировано.

Приволжский федеральный округ

Житель Башкирии неожиданно прославился, когда полез к знакомой через забор, зацепился брючиной за верхушку и повис вниз головой. Висел долго, почти два часа, пока не прибыла полиция на помощь, сообщает «Башкирия Онлайн». Теперь романтика приглашают на телевидение для интервью и предлагают за съёмку два миллиона.

Нижегородке сломали ребро в маршрутке. «Мой Нижний Новгород» рассказывает, что женщина безрезультатно полчаса прождала автобус и решила рискнуть, села на маршрутку. Там оказалось слишком много пассажиров, и в давке ребро дамы сломалось.

В Набережных Челнах удивляются уличному оформлению ёлки, на постаменте которой их поздравляют с наступающим 2024 годом. «Следующий год снова 2024?!» — вместе с горожанами удивляется канал «Набережные Челны».

Мальчика из Башкирии назвали в честь персонажа World of Warcraft: Данат. В переводе на русский язык это значит «Славное имя», поясняет «Башкирский домовой». В республике, по данным ЗАГСа, все чаще выбирают нетривиальные имена для детей из фильмов, книг и сериалов. Собственно, как и в других регионах.

Самарский строитель разозлился от размера своей зарплаты и в гневе поджёг детскую площадку. «На всякий случай уточним, что поджог детской или какой-либо площадки, как правило, росту зарплаты не способствует», — комментирует «Злой самаритянин». Даже напротив: серьёзно сокращает бюджет.

Южный федеральный округ

На Кубани живёт, возможно, самый совестливый воришка страны. Пятидесятилетний мужчина в магазине похитил две упаковки семечек и вскоре пришёл в полицию с повинной. Дело возбуждать не стали, передают «Кубанские новости»: при инвентаризации пропажа товара не была обнаружена.

Северо-Кавказский федеральный округ

Необычную хитрость попробовал применить ставрополец, чтобы не проходить освидетельствование на опьянение. Его машину автоинспекторы заметили в кювете, откуда мужчина пробовал вырулить. На предложение подышать в трубочку водитель сначала решил сбежать, а когда не вышло, прикинулся спящим, пишет «Победа 26». Так обычно поступают ужи, чтобы избежать опасности. Водителю тактика не помогла, протокол на него составили.

Уральский федеральный округ

Тюменские бары охотно приглашают на работу пенсионеров. Некоторые бармены-бабушки и бармены-дедушки в молодые годы работали картографами, библиотекарями, а на пенсии заскучали и решили попробовать себя барменами. «Бары в описаниях вакансий прямо пишут, что им нужны бабушки и дедушки. Оно и понятно: небось, в присутствии бабушек и дедушек посетители ведут себя прилично, громко не ругаются и хорошо кушают», — иронизирует «Страновед».

Тем временем в Уральском федеральном университете придумали обогатить пиво необходимыми организму элементами и сделать его полезным. «Не берёмся судить, осуждать, просто наблюдаем», — комментирует «Бажовский сказ». А ведь можно совместить пенсионеров-барменов и полезное пиво!

Сибирский федеральный округ

В Бийске уличную ёлку украсили потрошённой щукой. В администрации города сказали, что это чья-то шутка, и щуку снимут, когда будут украшать ёлку. «Просто народ устал ждать, пока в Бийске наконец-то всё нарядят, и проявил инициативу сам», — объясняет «Деловой Бийск».

Красноярец попросил бывшую жену обвинить его в краже. «Новости Красноярска» передают, что мужчине было негде ночевать, и он решил отправиться в СИЗО. Женщина пошла ему навстречу. Теперь они оба проходят по делу о ложном доносе.

Беспилотники бывают разные! В Омске, по словам «Сибирского панка», изобрели мирный беспилотник, который чистит снег. Весьма актуально для Сибири!

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке мужчина догадался пойти на рыбалку к океанариуму, где стал удить декоративных карпов из бассейна. «Хотя это безопаснее выхода на лед, остаётся надежда, что рыбак ушёл с пустыми руками», — считает NewsVL.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 27 декабря.