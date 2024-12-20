Тбилиси, 20 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда вызвали в грузинский МИД после того, как Лондон ввёл санкции в отношении министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщил 20 декабря грузинский Первый канал.

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Отмечалось, что посол Уорд прибыл на встречу в МИД.

«Вызов посла в МИД связан с введением Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников МВД Грузии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, под британские санкции помимо Гомелаури попали его заместитель Александр Дарахвелидзе, начальник полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава спецназа Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. Ограничения предполагают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию. В Лондоне их введение объяснили причастностью чиновников к подавлению протестов в Тбилиси.

12 декабря США ввели визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии». В Госдепе подчеркнули, что США осуждают акты насилия против протестующих и представителей оппозиции, и пригрозили подготовить дополнительные шаги для привлечения к ответственности «подрывающих демократию» в Грузии лиц.