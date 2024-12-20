Киев, 20 декабря, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Предупреждение о воздушной угрозе было объявлено 20 декабря на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Так, в Черниговской области сирены звучали больше восьми часов. В 07:35 мск воздушную тревогу объявили в Киеве. Вскоре она распространилась на все области Украины.

Предупреждения отменили в 08:49 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее серия мощных взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Очевидцы рассказали о работе ПВО и ярком зареве над городом.

Мэр Киеве Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в городе повреждена тепломагистраль, а в Голосеевском и Соломенском районах вспыхнули пожары.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.