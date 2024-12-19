Вашингтон, 20 декабря, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовы к диалогу с Россией по управлению ядерными рисками. Об этом 19 декабря заявил первый заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

«Мы ясно дали понять, что готовы к диалогу по управлению ядерными рисками, потому что это ответственный подход со стороны государств, обладающих ядерным оружием», — пояснил он.

По его словам, США при этом готовы предпринять дальнейшие шаги для укрепления своей политики, в случае если Россия «продолжит нарушать» положения СНВ-3 и откажется от переговоров.

Вашингтон настроен обсуждать с Москвой меры по контролю над стратегическими вооружениями без предварительных условий, заключил Файнер.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения. Российский лидер указал, что США через НАТО выдвигают РФ требование по ДСНВ, ожидая выполнения Москвой всех его пунктов, а сами намерены вести себя как им захочется. Требованием возобновить свои инспекции на российских ядерных объектах альянс, в который входит ряд ядерных держав, по сути, заявил, что желает войти в ДСНВ, что давно назрело и устраивает Москву. Путин подчёркивал, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём.

В Белом доме не исключили, что российско-американский ДСНВ могут заменить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности администрации Пранай Вадди. Россия сохраняет ограничения на развёрнутые стратегические ядерные вооружения и также делает Белый дом, отметил он.

Новым ДСНВ в США называют заключённый в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его называют ДСНВ и СНВ-3.