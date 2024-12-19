Вашингтон, 19 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Американская теннисистка Кори Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2024 году. Об этом сообщило 18 декабря издание Forbes.

Global Look Press/Hu Jingwen/XinHua

Доход 20-летней победительницы China Open и WTA Finals за год составил $34,4 млн. На турнирах американка заработала $9,4 млн, а на рекламных контрактах — $25 млн. Сообщается, что за всё время она уступила только Наоми Осаке и Серене Уильямс, которые достигли пика в $57,3 млн и $45,9 млн соответственно.

Второе место заняла вторая ракетка мира 23-летняя представительница Польши Ига Швёнтек с годовым доходом $23,9 млн. На третьем месте оказалась 21-летняя китайская фристайлистка Эйлин Гу. Её доход составил $22,1 млн за текущий год.

Также в топ-20 вошла первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии — она заняла пятое место с доходом $18,7 млн, а представляющая Казахстан Елена Рыбакина попала на 15-е место с общим заработком $7,9 млн.

Как сообщало ИА Регнум 6 октября, по итогам сезона 2024/25 хоккеист Александр Овечкин занял второе место среди самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Его доход составил $16 млн. В 2023 году он занимал в данном рейтинге первое место с заработком в размере $17,5 млн.