Москва, 19 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. После вопроса президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии от жительницы Татарстана на портале «Госуслуги» начали рассылать пользователям письма с предложением узнать, что такое эскроу-счета.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщало ИА Регнум, на совмещённой прямой линии и пресс-конференции Путин отметил, что деньги на эскроу-счетах обеспечены защитой, переводившие их люди обязательно получат жильё. Глава государства уточнил, что на эти счета поступило чуть более 7 трлн рублей. По словам президента, это количество больше на 65% от объёма средств, необходимого для завершения строительства жилья, профинансированного, по сути, в 2025 году.