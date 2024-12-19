Москва, 19 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Деньги на эскроу-счетах обеспечены защитой, переводившие их люди обязательно получат жильё. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что на эскроу-счета поступило немногим более 7 трлн рублей. Это больше 65% от объёма средств, необходимого для завершения строительства жилья, которое граждане профинансировали, по сути, в 2025 году.

«Я почти гарантированно могу утверждать, что это жильё будет построено и никто без квартир не останется. Потому что задел сделан, деньги есть на этих счетах, а они защищены», — заверил Путин.

новость дополняется